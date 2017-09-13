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Опубликовано 13 сентября 2017, 17:11

Авторы Starbound и Stardew Valley рассказали о новой игре

Компания Chucklefish, создавшая Starbound и издавшая инди-хит Stardew Valley, поделилась подробностями следующего проекта.

Сейчас разработчики Chucklefish занимаются безымянной ролевой игрой, действие которой развернётся в магической школе. Пользователи Сети уже успели сравнить визуальный стиль и сеттинг проекта с популярным аниме-сериалом Little Witch Academia ("Академия ведьмочек").

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Авторы Starbound и Stardew Valley рассказали о новой игре

Фото: © Кадр из видео YouTube/StopGame.Ru

По словам разработчиков, они пытаются перенести в новую игру то, за что геймерам так понравился двухмерный симулятор фермера Stardew Valley. По их мнению, этой особенностью является "игровой мир, в который сразу хочется влюбиться". В качестве источников вдохновения команда называет серию "Гарри Поттер" и анимационные фильмы японской Studio Ghibli. Авторы наслышаны о сравнениях с Little Witch Academia, но заверяют, что работа над игрой началась до премьеры сериала.

Chucklefish пока не готова сообщить ориентировочную дату выхода и даже название новой игры.

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Станислав Погорский
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