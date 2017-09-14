"Халл Сити" Слуцкого пропустил 7 голов за 5 дней

Команда 46-летнего российского тренера в матче седьмого тура первенства Футбольной лиги Англии в гостях проиграла "Фулхэму" — 1:2.

Сегодня на лондонской арене "Крэйвен Коттедж" игроки "Халла" под руководством Леонида Слуцкого потерпели четвёртое поражение в семи сыгранных матчах Чемпионшипа в нынешнем сезоне.

Счёт в концовке первого тайма открыл полузащитник "Фулхэма" — Флойд Эите. После перерыва "Халлу" силами форварда Джаррода Боуэна удалось отыграться и сравнять счёт. Однако менее чем через 10 минут хавбек хозяев — Стэфан Юхансен — снова вывел "Фулхэм" вперёд.

Отметим, сегодняшнее поражение стало вторым подряд для Слуцкого в Чемпионшипе. 8 сентября в матче шестого тура "Халл" пропустил пять безответных мячей от "Дерби Каунти". После семи туров "Халл Сити" с семью очками занимает 16-ю строчку среди 24 команд — участниц турнира.