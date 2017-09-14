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Регион
Опубликовано 14 сентября 2017, 00:05

"Халл Сити" Слуцкого пропустил 7 голов за 5 дней

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Команда 46-летнего российского тренера в матче седьмого тура первенства Футбольной лиги Англии в гостях проиграла "Фулхэму" — 1:2.

Сегодня на лондонской арене "Крэйвен Коттедж" игроки "Халла" под руководством Леонида Слуцкого потерпели четвёртое поражение в семи сыгранных матчах Чемпионшипа в нынешнем сезоне.

Счёт в концовке первого тайма открыл полузащитник "Фулхэма" — Флойд Эите.

После перерыва "Халлу" силами форварда Джаррода Боуэна удалось отыграться и сравнять счёт. Однако менее чем через 10 минут хавбек хозяев — Стэфан Юхансен — снова вывел "Фулхэм" вперёд.

Отметим, сегодняшнее поражение стало вторым подряд для Слуцкого в Чемпионшипе. 8 сентября в матче шестого тура "Халл" пропустил пять безответных мячей от "Дерби Каунти".

После семи туров "Халл Сити" с семью очками занимает 16-ю строчку среди 24 команд — участниц турнира.

Чемпионшип. 7-й тур

Фулхэм — Халл Сити — 2:1

Голы: Эите, 42. Боуэн, 53. Йохансен, 62.

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Ульяна Аксёнова
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