Вернувшиеся из Ирака российские дети пройдут реабилитацию

По словам детского омбудсмена, уже намечен план лечения диагностированных у детей заболеваний.

Российские дети, вернувшиеся из Ирака, пройдут реабилитацию. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

— Механизм вывоза детей, безусловно, отрабатывается. Сейчас мы видим, что он уже успешно реализуется. Следующим шагом станет, конечно, реабилитация, — сказала Кузнецова.

Она добавила, что внимательно следит за состоянием их здоровья.

— Мне постоянно приходят фотографии, как ребятишки поправляются. Сейчас есть информация о том, что уже лечение прошли, что уже со здоровьем полегче. Дети полежали в больнице, уже намечен план лечения диагностированных заболеваний, и люди возвращаются к нормальной жизни, — отметила детский омбудсмен.

Ранее в аэропорту Домодедово приземлился борт из Багдада с мальчиком и девочкой из России. Дети были спасены из зоны боёв в Ираке. Их сопровождал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.