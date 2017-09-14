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Опубликовано 14 сентября 2017, 09:19

Авторы Metro назвали дату выхода своей новой игры

Шутером с поддержкой виртуальной реальности ARKTIKA.1 занимается украинская студия 4A Games.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/4A Games

Скриншот видео youtube.com/4A Games

Украинская студия 4A Games, известная благодаря серии Metro, назвала дату выхода VR-шутера ARKTIKA.1. Игра выйдет 10 октября — поддерживает только Oculus Rift.

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ARKTIKA.1 — новая игра от авторов Metro — выйдет в октябре

Скриншот видео youtube.com/4A Games

События шутера разворачиваются в 2120 году. Из-за изменения климата планету накрыло льдом, а люди пытаются выжить любой ценой.

По словам разработчиков, у ARKTIKA.1 самая реалистичная в истории VR-графика.

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Сергей Сурепин
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