Авторы Metro назвали дату выхода своей новой игры
Шутером с поддержкой виртуальной реальности ARKTIKA.1 занимается украинская студия 4A Games.
Украинская студия 4A Games, известная благодаря серии Metro, назвала дату выхода VR-шутера ARKTIKA.1. Игра выйдет 10 октября — поддерживает только Oculus Rift.
ARKTIKA.1 — новая игра от авторов Metro — выйдет в октябре
События шутера разворачиваются в 2120 году. Из-за изменения климата планету накрыло льдом, а люди пытаются выжить любой ценой.
По словам разработчиков, у ARKTIKA.1 самая реалистичная в истории VR-графика.