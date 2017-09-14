Такого количества достаточно, чтобы сделать вакцинацию всем желающим жителям столицы.

В преддверии холодов власти Москвы закупили около 4,2 миллиона доз современных вакцин от гриппа. Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

— Общее количество закупленных вакцин для столицы составляет около 4,2 миллиона доз, — отметил глава ведомства.

Он уточнил, что для вакцинации были закуплены отечественные безопасные препараты "Гриппол плюс" и "Совигрипп". Защитный эффект от них наступает через 10–12 дней и сохраняется до года. Лекарствами будут обеспечены 442 прививочных кабинета столичных поликлиник, а также 100 мобильных прививочных пунктов у станций метро.

Хрипун добавил, что уже порядка 30 тысяч человек ежедневно делают прививки от гриппа в Москве.