Для москвичей закупили 4,2 миллиона доз вакцин от гриппа
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Такого количества достаточно, чтобы сделать вакцинацию всем желающим жителям столицы.
В преддверии холодов власти Москвы закупили около 4,2 миллиона доз современных вакцин от гриппа. Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
— Общее количество закупленных вакцин для столицы составляет около 4,2 миллиона доз, — отметил глава ведомства.
Он уточнил, что для вакцинации были закуплены отечественные безопасные препараты "Гриппол плюс" и "Совигрипп". Защитный эффект от них наступает через 10–12 дней и сохраняется до года. Лекарствами будут обеспечены 442 прививочных кабинета столичных поликлиник, а также 100 мобильных прививочных пунктов у станций метро.
Хрипун добавил, что уже порядка 30 тысяч человек ежедневно делают прививки от гриппа в Москве.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор планирует в этом году привить от гриппа не менее половины москвичей. В прошлом году вакцинацию сделали 48% жителей столицы.