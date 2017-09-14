Blizzard запустила благотворительную акцию в связи с ураганами в США

Разработчики World of Warcraft открыли продажи нового внутриигрового питомца раньше запланированного срока.

Компания Blizzard начала продавать нового внутриигрового питомца по имени Тенёк для World of Warcraft. Все вырученные средства разработчики пожертвуют пострадавшим от природных катастроф в США — ураганов "Ирма" и "Харви".

Авторы World of Warcraft собирают пожертвования для жертв ураганов в США Фото: © REUTERS/Tami Chappell

Стоимость питомца в зависимости от региона может отличаться. В России он стоит 549 рублей. Изначально Тенёк должен был поступить в продажу во время выставки BlizzCon в ноябре, но разработчики решили не дожидаться этого мероприятия.