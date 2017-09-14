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Опубликовано 14 сентября 2017, 10:21

Режиссёр Uncharted 4 покинул студию Naughty Dog

Фото: &copy;&nbsp;hobbyconsolas.com

Фото: © hobbyconsolas.com

Брюс Стрейли год находился в отпуске и теперь оставляет команду авторов The Last of Us: Part II.

Режиссёр Uncharted 4 Брюс Стрейли опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что уходит из студии Naughty Dog. Всё это время разработчик находился в отпуске — 16 месяцев.

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Студия Naughty Dog лишилась режиссёра

Фото: © hobbyconsolas.com

Стрейли проработал в Naughty Dog около 18 лет. В его послужном списке числятся: Crash Team Racing, серия Jak, Uncharted и The Last of Us.

До этого сценарист жаловался на периоды интенсивной разработки в Naughty Dog. Из-за этого Стрейли даже пришлось снять ещё одну квартиру — ближе к офису студии.

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Сергей Сурепин
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