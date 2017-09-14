Режиссёр Uncharted 4 покинул студию Naughty Dog

Брюс Стрейли год находился в отпуске и теперь оставляет команду авторов The Last of Us: Part II.

Режиссёр Uncharted 4 Брюс Стрейли опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что уходит из студии Naughty Dog. Всё это время разработчик находился в отпуске — 16 месяцев.

Студия Naughty Dog лишилась режиссёра Фото: © hobbyconsolas.com

Стрейли проработал в Naughty Dog около 18 лет. В его послужном списке числятся: Crash Team Racing, серия Jak, Uncharted и The Last of Us.