Авторы For Honor анонсировали новый режим

Разработчики из студии Ubisoft добавят в игру "захват флага", в котором будут соревноваться две команды.

Студия Ubisoft анонсировала новый режим для For Honor — он получил название Tribute. И это своеобразный аналог популярного в многопользовательских шутерах "захвата флага".

Tribute — новый режим для Ubisoft Скриншот видео youtube.com/Ubisoft Россия

Игроки должны будут сражаться за "подношения" — они находятся около трёх святилищ. После захвата одно из них команда получит бонус к нападению или защите. Он пропадёт в том случае, если другая команда перехватит это "подношение".