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Опубликовано 14 сентября 2017, 10:51

Авторы For Honor анонсировали новый режим

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Ubisoft Россия

Скриншот видео youtube.com/Ubisoft Россия

Разработчики из студии Ubisoft добавят в игру "захват флага", в котором будут соревноваться две команды.

Студия Ubisoft анонсировала новый режим для For Honor — он получил название Tribute. И это своеобразный аналог популярного в многопользовательских шутерах "захвата флага".

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Tribute — новый режим для Ubisoft

Скриншот видео youtube.com/Ubisoft Россия

Игроки должны будут сражаться за "подношения" — они находятся около трёх святилищ. После захвата одно из них команда получит бонус к нападению или защите. Он пропадёт в том случае, если другая команда перехватит это "подношение".

Задача — захватить все три предмета и удержать их определённое количество времени. Разработчики не назвали дату выхода нового режима.

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Сергей Сурепин
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