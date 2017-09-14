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Опубликовано 14 сентября 2017, 11:21

В Destiny 2 появился ЛГБТ-персонаж

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/PlayStation

Скриншот видео youtube.com/PlayStation

Для игр от студии Bungie это первый подобный прецедент. Ранее все герои были традиционной ориентации.

Разработчики Destiny 2 поделились новым видео. В нём нас познакомили со снайпером Девримом Каем.

В ролике персонаж рассказал о своей любви к чаю, а также о том, как скучает по своему партнёру Марку. Деврим беспокоится о Марке и продолжает сражаться.

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Студия Bungie впервые показал ЛГБТ-персонажа

Скриншот видео youtube.com/PlayStation

Деврим Кай стал первым персонажем с нетрадиционной сексуальной ориентацией не только в серии Destiny, но и во всех играх студии Bungie.

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Сергей Сурепин
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