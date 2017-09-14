В Destiny 2 появился ЛГБТ-персонаж

Для игр от студии Bungie это первый подобный прецедент. Ранее все герои были традиционной ориентации.

Разработчики Destiny 2 поделились новым видео. В нём нас познакомили со снайпером Девримом Каем.

В ролике персонаж рассказал о своей любви к чаю, а также о том, как скучает по своему партнёру Марку. Деврим беспокоится о Марке и продолжает сражаться.

Студия Bungie впервые показал ЛГБТ-персонажа Скриншот видео youtube.com/PlayStation