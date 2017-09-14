Россиянина задержали в Черногории по подозрению в отмывании денег
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По информации правоохранительных органов, гражданин России якобы легализовал 53 тысячи долларов.
В черногорском городе Будва полиция задержала россиянина Сергея Черкасова. Об этом сообщает газета Vijesti. По предварительным данным, гражданина РФ обвиняют в создании преступной организации, отмывании денег, незаконной коммерческой, банковской, фондовой и страховой деятельности.
— Дело возбудили сотрудники специального отделения полиции в отношении Черкасова и неназываемого лица по тем же статьям, что и в отношении задержанного на минувшей неделе Радована Шчекича 29 лет, владельца туристического объекта "Точак" в городе Биело-Поле, — говорится на портале.
Отмечается, что 41-летнего россиянина, который является владельцем фирмы Victory SPB, задержали 13 сентября по решению прокурора Лидии Вукчевич. Также сообщается, что два его подельника были задержаны ранее.
По мнению правоохранительных органов, в 2015–2016 годах Шчекич отмыл 53 тысячи долларов, незаконно заработанные Черкасовым. Третий арестованный, имя которого не разглашается, исполнял роль курьера.