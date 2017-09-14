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Регион
Опубликовано 14 сентября 2017, 14:14

Москалькова заявила о готовности взяться за оружие, защищая права человека

Татьяна Москалькова. Фото &copy; РИА Новости/ Виталий Белоусов

Татьяна Москалькова. Фото © РИА Новости/ Виталий Белоусов

По словам омбудсмена, такое желание возникает из-за несправедливости и циничного отношения к людям.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призналась, что порой ей хочется применить оружие к тем, кто нарушает права людей.

— Иногда желание такое возникает, когда сталкиваешься с несправедливостью, с циничным отношением к правам человека, иногда приходится применять очень много усилий интеллектуальных. Но хотелось бы, когда нервы сдают, применить оружие к тем, кто ломает судьбу человека, — сказала она в эфире телеканала ГТРК "Дальневосточный".

Отметим, что ранее Москалькова служила в Министерстве внутренних дел СССР, а затем России. У неё есть звание генерал-майора и именное огнестрельное оружие.

Также в ходе интервью Москалькова заявила, что давно не стреляла из пистолета, однако навык не потеряла.

— Главное, чтобы так была обустроена жизнь, чтобы никому из нас оружие не понадобилось, — заключила омбудсмен.

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Валерий Оленин
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