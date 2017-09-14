Первый рейд в Destiny 2 прошли за пять часов

В ночь с 13 на 14 сентября рейд в Destiny 2 был впервые пройден игроками из клана The Legend Himself.

13 сентября в 20:00 по московскому времени авторы Destiny 2 открыли первый рейд игры для всех игроков. В ожидании этого момента самые активные фанаты приготовились проходить новое испытание на скорость — чтобы сделать это первыми в мире.

Через пять с половиной часов финальный босс рейда был впервые повержен шестью игроками из клана The Legend Himself. За первенство также соревновались многие популярные стримеры с десятками тысяч зрителей, вроде Datto и Gothalion, но менее известные энтузиасты оказались более проворными. Разработчики из Bungie наблюдали за прохождением рейда из своей студии и в конце аплодировали группе из The Legend Himself.

Как и в оригинальной Destiny, рейд в Destiny 2 представляет собой череду помещений в большой локации, и на каждом этапе его прохождения от игроков требуется сообразительность и максимальная координация между собой.