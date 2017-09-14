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Опубликовано 14 сентября 2017, 17:11

DOOM и Wolfenstein II: The New Colossus выйдут на Nintendo Switch

Фото &copy; Bethesda Softworks

Фото © Bethesda Softworks

Во время прошедшей трансляции Nintendo Direct было объявлено о выходе двух шутеров Bethesda на Nintendo Switch.

Nintendo анонсировала DOOM и Wolfenstein II: The New Colossus для гибридной консоли Switch. В честь этого был показан небольшой тизер.

Bethesda сообщает, что Switch-версия недавнего шутера DOOM будет доступна уже в конце этого года. Wolfenstein II: The New Colossus, в свою очередь, появится на консоли только в 2018 году — на PC, PS4 и Xbox One игра выйдет раньше, 27 октября 2017 года.

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DOOM и Wolfenstein II: The New Colossus выйдут на Nintendo Switch

Фото © Bethesda Softworks

Эти два анонса стали частью инициативы Nintendo привлечь как можно больше сторонних разработчиков к своей последней консоли. Так, на Switch вскоре выйдет ещё одна популярная игра от Bethesda, TES: Skyrim.

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Станислав Погорский
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