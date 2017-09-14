Во время прошедшей трансляции Nintendo Direct было объявлено о выходе двух шутеров Bethesda на Nintendo Switch.

Nintendo анонсировала DOOM и Wolfenstein II: The New Colossus для гибридной консоли Switch. В честь этого был показан небольшой тизер.

Bethesda сообщает, что Switch-версия недавнего шутера DOOM будет доступна уже в конце этого года. Wolfenstein II: The New Colossus, в свою очередь, появится на консоли только в 2018 году — на PC, PS4 и Xbox One игра выйдет раньше, 27 октября 2017 года.

DOOM и Wolfenstein II: The New Colossus выйдут на Nintendo Switch Фото © Bethesda Softworks