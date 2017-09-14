MOBA-игра с Бэтменом выйдет на Nintendo Switch

Визуально игра сильно похожа на известную по всему миру League of Legends. Сходство не случайно: Arena of Valor разрабатывается китайской компанией Tencet, которой также принадлежит студия Riot Games, создавшая LoL. В отличие от League of Legends, Arena of Valor рассчитана на мобильный рынок.