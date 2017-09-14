MOBA-игра с Бэтменом выйдет на Nintendo Switch
Скриншот © L!FE
Компания Nintendo сообщила, что мобильная MOBA Arena of Valor появится на Switch.
Список игр гибридной консоли Nintendo Switch пополнится проектом в популярном жанре MOBA, Arena of Valor.
Визуально игра сильно похожа на известную по всему миру League of Legends. Сходство не случайно: Arena of Valor разрабатывается китайской компанией Tencet, которой также принадлежит студия Riot Games, создавшая LoL. В отличие от League of Legends, Arena of Valor рассчитана на мобильный рынок.
MOBA-игра с Бэтменом выйдет на Nintendo Switch
Скриншот © L!FE
Большинство доступных персонажей в игре являются оригинальными героями, созданными под фэнтезийную стилистику. Но чтобы привлечь западных игроков разработчики получили права и добавили в Arena of Valor Бэтмена.
Бета-тестирование Arena of Valor для Switch начнётся уже зимой.