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Опубликовано 14 сентября 2017, 17:34

MOBA-игра с Бэтменом выйдет на Nintendo Switch

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Компания Nintendo сообщила, что мобильная MOBA Arena of Valor появится на Switch.

Список игр гибридной консоли Nintendo Switch пополнится проектом в популярном жанре MOBA, Arena of Valor.

Визуально игра сильно похожа на известную по всему миру League of Legends. Сходство не случайно: Arena of Valor разрабатывается китайской компанией Tencet, которой также принадлежит студия Riot Games, создавшая LoL. В отличие от League of Legends, Arena of Valor рассчитана на мобильный рынок.

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MOBA-игра с Бэтменом выйдет на Nintendo Switch

Скриншот © L!FE

Большинство доступных персонажей в игре являются оригинальными героями, созданными под фэнтезийную стилистику. Но чтобы привлечь западных игроков разработчики получили права и добавили в Arena of Valor Бэтмена.

Бета-тестирование Arena of Valor для Switch начнётся уже зимой.

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Станислав Погорский
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