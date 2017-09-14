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Опубликовано 14 сентября 2017, 17:51

PlayStation представила специальное издание PS4 в стиле Call of Duty: WWII

Фото: &copy;&nbsp;Sony Interactive Entertainment Europe

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe

Компания PlayStation показала лимитированное издание PS4 в камуфляжной расцветке.

Поклонники серии Call of Duty и военной тематики смогут приобрести особую версию PS4 в расцветке "Зелёный камуфляж". Это издание будет выпущено в честь выхода шутера про Вторую мировую войну Call of Duty: WWII.

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PlayStation представила специальное издание PS4 в стиле Call of Duty: WWII

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe

В комплекте будет сама консоль PS4 Slim на 1 ТБ в особой расцветке, зелёный геймпад DualShock 4 и игра Call of Duty: WWII на диске. PlayStation также обещает и другие комплекты PS4 с этим шутером. Все они поступят в продажу в ноябре этого года.

Компания напоминает, что владельцы PS4 получат доступ к дополнительному контенту Call of Duty: WWII на месяц раньше остальных игроков.

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Станислав Погорский
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