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Опубликовано 14 сентября 2017, 18:13

В PlayerUnknown's Battlegrounds забанили более 150 тысяч читеров

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/PC Gamer

Скриншот видео youtube.com/PC Gamer

Автор самой популярной игры в Steam, PlayerUnknown's Battlegrounds, поделился статистикой о банах игроков-жуликов.

Поскольку PlayerUnknown's Battlegrounds является исключительно мультиплеерной игрой, она сильно подвержена проблемам с читерами, которые портят времяпровождение честным пользователям. Но автор шутера сообщает, что всех жуликов отлавливают очень быстро, после чего их аккаунты блокируют.

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В PlayerUnknown's Battlegrounds забанили более 150 тысяч читеров

Скриншот видео youtube.com/PC Gamer

Всего забанили уже более 150 тысяч читеров, из них 8 тысяч заблокировали за последние 24 часа. Таких успехов разработчикам помогла добиться система BattleEye, автоматически отслеживающая использование сторонних программ, вмешивающихся в процесс игры.

Недавно для PlayerUnknown's Battlegrounds было выпущено очередное крупное обновление, добавившее в игру новое снаряжение и туманную погоду.

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Станислав Погорский
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