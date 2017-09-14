Автор самой популярной игры в Steam, PlayerUnknown's Battlegrounds, поделился статистикой о банах игроков-жуликов.

Поскольку PlayerUnknown's Battlegrounds является исключительно мультиплеерной игрой, она сильно подвержена проблемам с читерами, которые портят времяпровождение честным пользователям. Но автор шутера сообщает , что всех жуликов отлавливают очень быстро, после чего их аккаунты блокируют.

В PlayerUnknown's Battlegrounds забанили более 150 тысяч читеров

Всего забанили уже более 150 тысяч читеров, из них 8 тысяч заблокировали за последние 24 часа. Таких успехов разработчикам помогла добиться система BattleEye, автоматически отслеживающая использование сторонних программ, вмешивающихся в процесс игры.

Недавно для PlayerUnknown's Battlegrounds было выпущено очередное крупное обновление, добавившее в игру новое снаряжение и туманную погоду.