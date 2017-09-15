На первый-второй. Одновременно с пуском в КНДР свою ракету испытала Южная Корея
Фото: © REUTERS
Южнокорейские военные запустили баллистическую ракету "Хенму-2", которая полетела в направлении Японского моря.
В Южной Корее осуществлён пуск баллистической ракеты "Хенму-2", сообщает объединённый комитет начальников штабов южнокорейских вооружённых сил.
— Вооружённые силы произвели пуск ракеты "Хёнму-2" в направлении Японского моря одновременно с пуском ракеты в КНДР, — говорится в заявлении комитета.
Ранним утром по местному времени 15 сентября КНДР произвела новый пуск баллистической ракеты в сторону Японии.