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Регион
Опубликовано 15 сентября 2017, 00:08

На первый-второй. Одновременно с пуском в КНДР свою ракету испытала Южная Корея

Фото: &copy; REUTERS

Фото: © REUTERS

Южнокорейские военные запустили баллистическую ракету "Хенму-2", которая полетела в направлении Японского моря.

В Южной Корее осуществлён пуск баллистической ракеты "Хенму-2", сообщает объединённый комитет начальников штабов южнокорейских вооружённых сил.

— Вооружённые силы произвели пуск ракеты "Хёнму-2" в направлении Японского моря одновременно с пуском ракеты в КНДР, — говорится в заявлении комитета.

Ранним утром по местному времени 15 сентября КНДР произвела новый пуск баллистической ракеты в сторону Японии.

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Кирилл Бондарь
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