Киберспортивная команда по Overwatch запустила кулинарное шоу

Команда EnVyUs запустила кулинарное шоу EnVy Eats. Киберспортсмены, увлекающиеся Overwatch, опубликовали первый выпуск 12 сентября, и он уже набрал 43 тысячи просмотров.

В первом видео участник команды Тимо "Taimou" Кеттунен поделился семейным рецептом фрикаделек со сливочным соусом. На протяжении ролика киберспортсмен много шутит: например, во время нарезки лука он сказал, что плачет сейчас, будто играет в Overwatch.