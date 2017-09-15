Киберспортивная команда по Overwatch запустила кулинарное шоу
Развлекательная программа получила название EnVy Eats. Первый выпуск уже доступен на YouTube.
Команда EnVyUs запустила кулинарное шоу EnVy Eats. Киберспортсмены, увлекающиеся Overwatch, опубликовали первый выпуск 12 сентября, и он уже набрал 43 тысячи просмотров.
В первом видео участник команды Тимо "Taimou" Кеттунен поделился семейным рецептом фрикаделек со сливочным соусом. На протяжении ролика киберспортсмен много шутит: например, во время нарезки лука он сказал, что плачет сейчас, будто играет в Overwatch.
Киберспортсмены запустили кулинарное шоу
Команда EnVyUs сейчас участвует в первом сезоне турнира Overwatch Contenders.