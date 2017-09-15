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Регион
Опубликовано 15 сентября 2017, 07:33

Киберспортивная команда по Overwatch запустила кулинарное шоу

Скриншот видео Team Envy

Скриншот видео Team Envy

Развлекательная программа получила название EnVy Eats. Первый выпуск уже доступен на YouTube.

Команда EnVyUs запустила кулинарное шоу EnVy Eats. Киберспортсмены, увлекающиеся Overwatch, опубликовали первый выпуск 12 сентября, и он уже набрал 43 тысячи просмотров.

В первом видео участник команды Тимо "Taimou" Кеттунен поделился семейным рецептом фрикаделек со сливочным соусом. На протяжении ролика киберспортсмен много шутит: например, во время нарезки лука он сказал, что плачет сейчас, будто играет в Overwatch.

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Киберспортсмены запустили кулинарное шоу

Скриншот видео Team Envy

Команда EnVyUs сейчас участвует в первом сезоне турнира Overwatch Contenders.

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Сергей Сурепин
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