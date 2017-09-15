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Опубликовано 15 сентября 2017, 07:53

Microsoft выпустит интеллектуальную систему загрузки и установки игр

Фото &copy;&nbsp;REUTERS/Mike Blake

Фото © REUTERS/Mike Blake

Благодаря новой технологии можно будет увеличить свободное пространство и снизить время загрузки.

Компания Microsoft работает над системой с рабочим названием Intelligent Delivery. Сейчас сервис находится на стадии тестирования.

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Intelligent Delivery — интеллектуальная система загрузки и установки игр от Microsoft

Фото © REUTERS/Mike Blake

Благодаря новой системе каждое приложение для Xbox One будет разделено на сегменты. Каждому из них может быть присвоено неограниченное количество тегов.

Intelligent Delivery позволит загружать пользователям только то, что им необходимо. Дата запуска новой системы пока не известна.

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Сергей Сурепин
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