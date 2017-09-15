Microsoft выпустит интеллектуальную систему загрузки и установки игр

Благодаря новой технологии можно будет увеличить свободное пространство и снизить время загрузки.

Компания Microsoft работает над системой с рабочим названием Intelligent Delivery. Сейчас сервис находится на стадии тестирования.

Intelligent Delivery — интеллектуальная система загрузки и установки игр от Microsoft Фото © REUTERS/Mike Blake

Благодаря новой системе каждое приложение для Xbox One будет разделено на сегменты. Каждому из них может быть присвоено неограниченное количество тегов.