В Fallout Shelter сыграло сто миллионов человек

В общей сложности они создали более 140 миллионов убежищ, а также наиграли почти 386 миллионов часов.

Компания Bethesda назвала Fallout Shelter крупнейшей игрой в постапокалиптической вселенной. Общее количество игроков на ПК, Xbox One и мобильных устройствах превысило сто миллионов.

Fallout Shelter стала крупнейшей игрой для Bethesda Фото: © ru.fallout.wikia.com

По информации разработчиков, на исследование Пустоши игроки отправили более миллиарда выживших, 339 миллионов из них погибли там. Игроки создали более 140 миллионов убежищ.