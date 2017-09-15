В Fallout Shelter сыграло сто миллионов человек
В общей сложности они создали более 140 миллионов убежищ, а также наиграли почти 386 миллионов часов.
Компания Bethesda назвала Fallout Shelter крупнейшей игрой в постапокалиптической вселенной. Общее количество игроков на ПК, Xbox One и мобильных устройствах превысило сто миллионов.
Fallout Shelter стала крупнейшей игрой для Bethesda
По информации разработчиков, на исследование Пустоши игроки отправили более миллиарда выживших, 339 миллионов из них погибли там. Игроки создали более 140 миллионов убежищ.
Число игровых сессий при этом превысило 7 миллиардов, а общая сумма наигранных часов достигла 385 миллионов.