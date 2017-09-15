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Опубликовано 15 сентября 2017, 08:39

В Fallout Shelter сыграло сто миллионов человек

Фото: &copy; ru.fallout.wikia.com

Фото: © ru.fallout.wikia.com

В общей сложности они создали более 140 миллионов убежищ, а также наиграли почти 386 миллионов часов.

Компания Bethesda назвала Fallout Shelter крупнейшей игрой в постапокалиптической вселенной. Общее количество игроков на ПК, Xbox One и мобильных устройствах превысило сто миллионов.

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Fallout Shelter стала крупнейшей игрой для Bethesda

Фото: © ru.fallout.wikia.com

По информации разработчиков, на исследование Пустоши игроки отправили более миллиарда выживших, 339 миллионов из них погибли там. Игроки создали более 140 миллионов убежищ.

Число игровых сессий при этом превысило 7 миллиардов, а общая сумма наигранных часов достигла 385 миллионов.

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Сергей Сурепин
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