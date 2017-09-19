Швеция представила истребитель-агрессор

Шведские авиапроизводители показали специальную версию многоцелевого истребителя Saab JAS 39 Gripen, разработанную в качестве имитации потенциального противника в воздушном бою.

Шведский авиапроизводитель Saab представил новое поколение истребителей Saab — Gripen Agressor: основан на проверенной серии Gripen C и является конечной платформой для рынка авиационной боевой подготовки противника. Это самолёт для обучения военных пилотов истребителей, представляет широкие возможности для тренировок, сообщает официальный пресс-релиз Saab.

Saab JAS 39 Gripen — это шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, выпущенный в 1997 году. Он стоит на вооружении Швеции, Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда. Самолёт выполнен по аэродинамической схеме "Утка" со среднерасположенным треугольным крылом. Планер самолёта создан с учётом снижения радиолокационной заметности: 30 процентов корпуса изготовлено из композитов, воздухозаборники для уменьшения заметности имеют сложную S-образную форму.

Gripen Agressor создан специально для американского рынка и предназначен для использования в качестве "самолёта-противника". Подобная практика особенно распространена в США, где считается, что пилоты должны получить опыт воздушных боев с малоизвестными самолётами или самолётами из специального подразделения, играющими роль "вероятного противника".