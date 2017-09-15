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Регион
Опубликовано 15 сентября 2017, 12:57

Леонид Слуцкий: Я будто умираю после каждого поражения "Халла"

Фото: &copy; Соцсети

Фото: © Соцсети

46-летний российский наставник английской команды признался, что очень переживает неудачи "тигров" в Чемпионшипе.

Перед матчем восьмого тура первенства Футбольной лиги Англии "Халл Сити" — "Сандерленд" Леонид Слуцкий рассказал британским журналистам, как намерен победить соперника.

— "Сандерленд" — хорошая команда, но мы играем дома. Будем играть на победу с максимальной агрессией в атаке, — сказал Слуцкий. — Когда мы проигрываем матч, я как будто умираю. Ведь моя жизнь зависит от того, что происходит на поле.

Анализируя прошлый матч "Халла" против "Фулхэма" (1:2), российский специалист отметил, что "тиграм" в той встрече не хватило удачи.

Каждый матч для нас — это новый тест. Мы действительно пытаемся изменить ситуацию. Думаю, мы провели хорошую встречу против "Фулхэма", у нас было много моментов. Нам нужно немного удачи, тогда у нас появится уверенность в себе.

Напомним, после семи матчей в текущем сезоне в Чемпионшипе "Халл Сити" с семью очками занимает лишь 16 строчку турнирной таблицы.

Завтра в рамках турнира "Халл" встретится с "Сандерлендом". Начало трансляции — в 17:00 по московскому времени.

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Иван Линник
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