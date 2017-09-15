Леонид Слуцкий: Я будто умираю после каждого поражения "Халла"

46-летний российский наставник английской команды признался, что очень переживает неудачи "тигров" в Чемпионшипе.

Перед матчем восьмого тура первенства Футбольной лиги Англии "Халл Сити" — "Сандерленд" Леонид Слуцкий рассказал британским журналистам, как намерен победить соперника.

— "Сандерленд" — хорошая команда, но мы играем дома. Будем играть на победу с максимальной агрессией в атаке, — сказал Слуцкий. — Когда мы проигрываем матч, я как будто умираю. Ведь моя жизнь зависит от того, что происходит на поле.

Анализируя прошлый матч "Халла" против "Фулхэма" (1:2), российский специалист отметил, что "тиграм" в той встрече не хватило удачи.

— Каждый матч для нас — это новый тест. Мы действительно пытаемся изменить ситуацию. Думаю, мы провели хорошую встречу против "Фулхэма", у нас было много моментов. Нам нужно немного удачи, тогда у нас появится уверенность в себе.