Леонид Слуцкий: Я будто умираю после каждого поражения "Халла"
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46-летний российский наставник английской команды признался, что очень переживает неудачи "тигров" в Чемпионшипе.
Перед матчем восьмого тура первенства Футбольной лиги Англии "Халл Сити" — "Сандерленд" Леонид Слуцкий рассказал британским журналистам, как намерен победить соперника.
— "Сандерленд" — хорошая команда, но мы играем дома. Будем играть на победу с максимальной агрессией в атаке, — сказал Слуцкий. — Когда мы проигрываем матч, я как будто умираю. Ведь моя жизнь зависит от того, что происходит на поле.
Анализируя прошлый матч "Халла" против "Фулхэма" (1:2), российский специалист отметил, что "тиграм" в той встрече не хватило удачи.
— Каждый матч для нас — это новый тест. Мы действительно пытаемся изменить ситуацию. Думаю, мы провели хорошую встречу против "Фулхэма", у нас было много моментов. Нам нужно немного удачи, тогда у нас появится уверенность в себе.
Напомним, после семи матчей в текущем сезоне в Чемпионшипе "Халл Сити" с семью очками занимает лишь 16 строчку турнирной таблицы.
Завтра в рамках турнира "Халл" встретится с "Сандерлендом". Начало трансляции — в 17:00 по московскому времени.