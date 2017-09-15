Северокорейский тупик: есть ли выход?

Эта ситуация не может тянуться бесконечно, поскольку каждый следующий провокационный шаг выставляет Дональда Трампа всё большим идиотом, неспособным отвечать за собственные слова. Сегодняшний запуск Северной Кореей ракеты, которая, вновь пролетев над Японией, нашла последнее упокоение в морских водах, — это намеренная и открытая демонстрация Пхеньяном своего нежелания внимать угрозам и уступать под давлением санкций. Решение было принято, по всей вероятности, как ответ на принятые в понедельник ООН ограничения на закупку северокорейских товаров и запрет на поставки в страну газовых конденсатов.

Проблема однако в том, что, с кем бы Ким Чен Ын ни вёл такой своеобразный диалог, с ООН или с Трампом, страдательной стороной выступает прежде всего нынешний президент США, которому после ряда воинственных заявлений больше нечего предъявить Северной Корее в качестве угрозы — помимо уже перехода к конкретным действиям. Слова о вероятности ядерного удара исчерпали ассортимент "страшилок", ну разве что у Трампа в загашнике имеется оружие, переданное Америке представителями инопланетной цивилизации, что представляется несколько сомнительным. Глава Соединённых Штатов, крайне озабоченный тем, чтобы в его способности держать слово у американцев не возникало никаких сомнений (как у оппонентов, так и у сторонников), сейчас оказался в позиции дворового хулигана, который пообещал надавать по "щам" обидчику, а вот уже неделю не кажет из дома носа.

Поэтому сомневаться в том, что ответные меры последуют, не приходится, вопрос только только в том, как далеко готов пойти Трамп в своём намерении поддерживать репутацию "решительного парня". Общественное мнение в Америке уже, похоже, подготовлено к тому, что со дня на день может начаться новая война, никто уже не обсуждает глобальные риски, дискуссия вокруг темы перешла на следующий уровень — разговор ведётся о возможных выгодах военной операции, хотя даже сам её характер до сих пор не ясен.

Позицию России в этой ситуации ещё 5 сентября в Пекине очень подробно и жёстко описал Владимир Путин, заявивший, что Россия никаких мер против КНДР предпринимать не собирается, а присоединение к санкциям США назвал нелепостью, поскольку Америка, пытающаяся постоянно наказать Россию за мнимые провинности, вдруг предлагает ей же действовать сообща против Кореи.

Важно ещё и то, как трактует Москва хулиганские выходки Пхеньяна. Эта трактовка принципиально расходится с американской. Российская дипломатия отрицает наличие у Северной Кореи стремления нанести первый удар по тем, кого она считает своими противниками. Страна просто демонстрирует свои возможности нанести врагу непоправимый ущерб в случае нападения. Для неё ядерное оружие — это средство защиты от агрессивного империалистического Запада, в первую очередь США. Здесь не забыли войну начала 50-х годов прошлого столетия и извлекли уроки из опыта свержения режимов Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, которые шли на уступки, сворачивая производство оружия массового поражения.

США и их союзники предлагает несколько иной взгляд на вещи. В их представлении бесчеловечный и архаический коммунистический режим, мечтающий уничтожить западную цивилизацию, не просто играется с ядерной дубинкой, а, будучи невменяемым, способен пустить её в ход в любое время. Именно поэтому необходимы некие превентивные действия, чтобы обезопасить себя от неожиданного удара.

Едва ли Америка с этой своей версией встретит понимание у России и Китая, к которым она в последнее время обращается с требованием усмирить распоясавшегося хулигана. Даже сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон, призвавший Пекин и Москву осаждать Пхеньян, сделал это в абсолютно неприемлемой манере, указав, что Китай обеспечивает Северную Корею 80 процентами необходимой той нефти (имелось в виду, что эти действия возмутительны, хотя у китайцев нет никаких оснований так считать), а Россия использует рабский труд северокорейцев и извлекает из этого колоссальную выгоду.

Нельзя считать удачными эти демарши сразу против трёх стран, которые скопом и по умолчанию представлены в виде клуба врагов человечества. Понятно, что Россия и Китай на срочно созываемом по требованию Японии Совете безопасности будут настаивать на мирных переговорах, на продумывании неких гарантий безопасности, которые могли бы быть приняты Северной Кореей в качестве непременного условия. Нет, даже не отказа от ядерной программы, об этом сейчас речь не идёт, но хотя бы начала диалога.

Хватит ли у Трампа выдержки сменить тактику и перейти от угроз, на которые он ранее не скупился, к мелким шагам для того, чтобы на первых парах уговорить Пхеньян через Москву и Пекин отказаться от провокационных ракетных запусков. Как-то не очень верится, поскольку сегодняшнее испытание, равно как и предыдущее, превращает Трампа в прекрасную, открытую со всех сторон мишень для насмешек и издевательств. А уж желающих уязвить президента в Америке хоть отбавляй.

Ситуация кажется крайне опасной. Поскольку очевидно, что в ней главные сошедшиеся в схватке соперники не готовы отступить. Япония, похоже, пребывает в глубоком обмороке: никакой собственной программы урегулирования кризиса у неё нет. Южная Корея — при всём отчаянном нежелании становиться заложником взаимной неуступчивости глав самой мощной военной державы, с одной стороны, и мелкого ядерного самозванца — с другой — будет послушно следовать в фарватере американской политики.

Ситуация с каждым днём становится всё более опасной и всё менее пригодной для откатывания на исходные позиции. Единственный разумный вариант — попытаться дать Северной Корее статус "зонтичного" государства, то есть Китай и Россия берут на себя обязательства защищать её в случае нападения. Взамен Пхеньян получит средства для экономического развития, необходимые для этого технологии и специалистов. Чтобы реализовать такую программу, потребуется много времени, поскольку и Пхеньян должен получить возможность выйти из положения, сохранив лицо, и Пекин привык действовать крайне осторожно, опасаясь любого серьёзного изменения раскладов в регионе. В реальности ничего такого не будет, поскольку ни времени, ни терпения у Дональда Трампа нет, что показывает хамская тональность сегодняшних требований Тиллерсона.

Разрубание узла может привести к неприемлемым последствиям, но вероятность того, что именно к этому методу прибегнет руководство США, с каждым часом становится всё более высокой.