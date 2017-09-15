В Екатеринбурге казаки будут охранять кинотеатры во время показа "Матильды"

В "Станице Державная" назвали неприемлемой сентябрьскую атаку на екатеринбургский кинотеатр "Космос".

Уральские казаки будут следить за порядком в кинотеатрах во время сеансов уже ставшего скандальным фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщают местные СМИ.

— Можно по-разному относиться к данному кинопроизведению, но насильственные действия, связанные с его показом, не должны угрожать деятельности авторов, прокатчиков, и тем более зрителей, — говорится в сообщении "Станицы Державная".

Также в обращении отмечается, что казаки не приемлют произошедшее в екатеринбургском кинотеатре "Космос" 4 сентября — считается, что атака (машина протаранила здание кинотеатра и загорелась) была произведена именно из-за "Матильды".