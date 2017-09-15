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Опубликовано 15 сентября 2017, 12:43

В Екатеринбурге казаки будут охранять кинотеатры во время показа "Матильды"

Кадр фильма&nbsp;"Матильда"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Матильда"/ © Кинопоиск

В "Станице Державная" назвали неприемлемой сентябрьскую атаку на екатеринбургский кинотеатр "Космос".

Уральские казаки будут следить за порядком в кинотеатрах во время сеансов уже ставшего скандальным фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщают местные СМИ.

— Можно по-разному относиться к данному кинопроизведению, но насильственные действия, связанные с его показом, не должны угрожать деятельности авторов, прокатчиков, и тем более зрителей, — говорится в сообщении "Станицы Державная".

Также в обращении отмечается, что казаки не приемлют произошедшее в екатеринбургском кинотеатре "Космос" 4 сентября — считается, что атака (машина протаранила здание кинотеатра и загорелась) была произведена именно из-за "Матильды".

Кроме того, "Станица Державная" призвала остальных казаков также принять участие в охране порядка при демонстрации данного фильма в кинотеатрах.

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Иван Гусев
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