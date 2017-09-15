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Опубликовано 15 сентября 2017, 15:38

Авторы Star Wars: Battlefront II отказались от поддержки виртуальной реальности

Фото: &copy; facebook.com/EAStarWars.ru

Фото: © facebook.com/EAStarWars.ru

Одна из студий, работающих над Star Wars: Battlefront II, Criterion Games, заявила, что игра не будет поддерживать виртуальную реальность.

В конце 2016 года для шутера Star Wars: Battlefront была выпущена дополнительная VR-миссия, в которой игрок принимал участие в масштабном космическом сражении в качестве пилота одного из истребителей. Студия Criterion, создавшая этот уровень, заявила, что для сиквела ничего подобного не планируется.

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Авторы Star Wars: Battlefront II отказались от поддержки виртуальной реальности

Фото: © facebook.com/EAStarWars.ru

По словам генерального менеджера студии Мэтта Уэбстера, симуляция опыта пилотов истребителей оказывает сильное психологическое давление на игрока. Таким образом, целевая аудитория подобных миссий оказывается намного меньше обычного. VR-дополнение для оригинальной Battlefront, рассказал Мэтт, вдохновило разработчиков на режим космических битв Starfighter Assault.

Тем не менее Criterion всё ещё очень заинтересована в технологии виртуальной реальности и экспериментирует с её возможностями для будущих проектов.

Star Wars: Battlefront II выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 ноября.

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