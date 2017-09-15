Одна из студий, работающих над Star Wars: Battlefront II, Criterion Games, заявила, что игра не будет поддерживать виртуальную реальность.

В конце 2016 года для шутера Star Wars: Battlefront была выпущена дополнительная VR-миссия, в которой игрок принимал участие в масштабном космическом сражении в качестве пилота одного из истребителей. Студия Criterion, создавшая этот уровень, заявила, что для сиквела ничего подобного не планируется.

Авторы Star Wars: Battlefront II отказались от поддержки виртуальной реальности Фото: © facebook.com/EAStarWars.ru