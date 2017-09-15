Авторы Star Wars: Battlefront II отказались от поддержки виртуальной реальности
Одна из студий, работающих над Star Wars: Battlefront II, Criterion Games, заявила, что игра не будет поддерживать виртуальную реальность.
В конце 2016 года для шутера Star Wars: Battlefront была выпущена дополнительная VR-миссия, в которой игрок принимал участие в масштабном космическом сражении в качестве пилота одного из истребителей. Студия Criterion, создавшая этот уровень, заявила, что для сиквела ничего подобного не планируется.
Авторы Star Wars: Battlefront II отказались от поддержки виртуальной реальности
По словам генерального менеджера студии Мэтта Уэбстера, симуляция опыта пилотов истребителей оказывает сильное психологическое давление на игрока. Таким образом, целевая аудитория подобных миссий оказывается намного меньше обычного. VR-дополнение для оригинальной Battlefront, рассказал Мэтт, вдохновило разработчиков на режим космических битв Starfighter Assault.
Тем не менее Criterion всё ещё очень заинтересована в технологии виртуальной реальности и экспериментирует с её возможностями для будущих проектов.
Star Wars: Battlefront II выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 ноября.