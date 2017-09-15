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Опубликовано 15 сентября 2017, 15:52

Объявлены даты бета-тестирования Call of Duty: WWII на PC

Фото &copy; Raven Software

Фото © Raven Software

Компания Activision сообщила даты проведения открытого бета-тестирования Call of Duty: WWII.

Первые игроки уже успели опробовать консольные версии шутера Call of Duty: WWII, а теперь Activision поделилась подробностями бета-тестирования PC-версии. Оно пройдёт в Steam с 29 сентября по 2 октября.

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Объявлены даты бета-тестирования Call of Duty: WWII на PC

Фото © Raven Software

Кроме того, разработчики из Sledgehammer Games сообщили минимальные системные требования игры. Для запуска Call of Duty: WWII потребуются: операционная система Windows 7 или новее, процессор не хуже Intel Core i3 3225, 8 ГБ оперативной памяти, 25 ГБ свободного места на жёстком диске, видеокарта NVIDIA GeForce® GTX 660 или AMD Radeon HD 7850 и поддержка DirectX 11.

Call of Duty: WWII выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 3 ноября.

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Станислав Погорский
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