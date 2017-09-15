Актёр Натан Филлион, известный по сериалам "Касл" и "Светлячок", озвучил уже в двух играх серии Destiny охотника расы экзо Кейда-6. В знак признательности разработчики прислали ему реплику знакового пистолета "Туз пик". На подставке сувенира также есть небольшая табличка с личной благодарностью студии.

Bungie подарила актёру Натану Филлиону пистолет его героя из Destiny 2

Кроме Филлиона персональных подарков удостоились ещё как минимум двое актёров озвучивания серии Destiny. Лэнс Реддик, подарившая голос титану Завале, получила памятную повязку на пояс. Билл Найя, исполнивший роль Глашатая, теперь владеет копией маски своего персонажа.

Destiny 2 уже доступна на PS4 и Xbox One. Релиз PC-версии запланирован на 24 октября.