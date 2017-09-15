Компания EA опубликовала полный список композиций, которые будут звучать в футбольном симуляторе FIFA 18.

Для новой части популярного футбольного симулятора FIFA 18 компания EA лицензировала несколько десятков треков от различных исполнителей. В списке появились такие известные исполнители, как Lorde, Junkie XL, alt-J, the XX и Run the Jewels. Нашлось место и для многочисленных новичков.

EA поделилась трек-листом FIFA 18 Фото: © Electronic Arts Inc.