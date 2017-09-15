EA поделилась трек-листом FIFA 18
Фото: © Electronic Arts Inc.
Компания EA опубликовала полный список композиций, которые будут звучать в футбольном симуляторе FIFA 18.
Для новой части популярного футбольного симулятора FIFA 18 компания EA лицензировала несколько десятков треков от различных исполнителей. В списке появились такие известные исполнители, как Lorde, Junkie XL, alt-J, the XX и Run the Jewels. Нашлось место и для многочисленных новичков.
EA поделилась трек-листом FIFA 18
Фото: © Electronic Arts Inc.
Всего в саундтреке FIFA 18 будет 41 композиция. Полный список можно увидеть на официальном сайте EA.
FIFA 18 выйдет на PC, PS4, PS3, Xbox One и Xbox 360 уже 29 сентября.