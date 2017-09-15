Клифф Блежински винит себя в провале LawBreakers

Сетевой шутер LawBreakers вышел в августе этого года. Несмотря на высокие оценки в прессе, игра не смогла привлечь достаточно внимания геймеров: сейчас на серверах шутера одновременно набирается в среднем сотня игроков. Впервые после релиза автор игры Клифф Блежински дал интервью Gamespot.

По словам Клиффа, LawBreakers серьёзно пострадала из-за его собственного поведения в социальных сетях и медиа. Блежински признал, что зачастую он слишком груб с аудиторией — и вообще ему следовало поддерживать LawBreakers, а не портить отношения с игроками. Поскольку эта игра стала первым проектом его новой студии Boss Key Productions, следовало бережнее обращаться с новой аудиторией.

Тем не менее Клифф намерен и дальше работать над игрой, выпускать регулярные обновления. Он обещает впредь вести себя более дружелюбно по отношению к игрокам.