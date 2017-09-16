Почему американцы не тупые? Часть II

У россиян и американцев — разные системы координат. Мы меряем их по нашим меркам, они нас — по своим, и отсюда все проблемы! Реальность такова, что сегодня в обеих странах не только под политическим, но и под информационным прессом оказалось само состояние и развитие российско-американских отношений.

Казалось бы, что правильно сделать в такой ситуации? Дать профессионалам время выдохнуть? Взять паузу, чтобы успокоиться и подумать? Выпить стакан сырой воды и попробовать найти какие-то новые подходы? Но нет, "эксперты" и СМИ наперегонки, словно скаженные, припоминают друг другу все обиды, сыплют "соль на сахар" и раздирают ногтями в кровь старые раны. И никто не вспомнит старый анекдот советских времён:

— Вас Гондурас не беспокоит? — Да я его просто не чешу!

"Шпион", который пришёл на обед

На самом же деле русские и американцы во многом похожи, особенно в непониманиях, предубеждениях и опасениях. И если их не отбросить, не научиться понимать противоположную сторону, то вместо нормального сотрудничества и отношений мы ещё долгие годы будем лишь рассказывать анекдоты и предъявлять друг другу претензии.

— Я подошёл к дверям столовой в Перми. Была середина 90-х, и Россию распирало от оптимизма. А меня распирало от желания пообедать. К несчастью, табличка, висевшая на дверях столовой в этот обеденный час, гласила: "Закрыто на обед". Именно тогда я и понял истинный смысл слов о том, что "умом Россию не понять", — рассказывает у себя в "фейсбуке" Энди Фрека, американец, который вот уже 18 лет живёт в России. Его бизнес — сдача квартир в аренду иностранцам, оказавшимся в Москве, а его весёлые рассказы и видео об особенностях русского языка, менталитета и традиций прекрасно помогают привлечь внимание целевой аудитории.

В чём подозревают каждого иностранца, который вдруг решил променять Европу или Америку на Россию? Правильно, в том, что он — шпион! В случае с Энди это было так.

— Чуть ли не каждый день меня спрашивают, почему я решил жить в России. Сначала я пытался шутить: "В Америке слишком гладкие дороги и все постоянно улыбаются!" Шутка не прокатывала. Тогда следовал второй вопрос: "Ты женат на русской?" И если бы я получал доллар каждый раз, когда слышал этот вопрос, то жил бы уже не в Мытищах, а на Рублёвке.

— Нет, она не русская! — отвечал Энди. — Ну значит, ты шпион!!! Но AMERIKANETS нашёл чудесный аргумент для такого непростого диалога. — Россия — великая страна? — спрашивает Энди у собеседника. — Да! — следует всегда однозначный ответ. — Но если вы верите, что Россия — великая страна, то почему же не верите, что иностранец может захотеть жить здесь и при этом не быть шпионом?

Недавно Энди Фрека побывал на телевизионном ток-шоу, где обсуждались российско-американские отношения, а сам он для себя лишний раз убедился, что даже "эксперты" зачастую не понимают, что имеет в виду американский собеседник.

— Участники обсуждения были удивлены моим мнением о том, что Америка совершает много ошибок во внешней политике. Но ещё больше аудитории понравились слова о бессмысленности антироссийских санкций и о том, что они не смогут повлиять на политику России, — рассказывает Энди и поясняет, что далее он попытался разъяснить российской аудитории понятный американцам язык.

Фото: © REUTERS/Eric Thayer

— "Сейчас все СМИ полны сообщениями о последствиях страшного урагана в Техасе. Почему бы России не организовать группу волонтёров, проявив тем самым свою добрую волю и силу, и не направить её в Хьюстон, на помощь пострадавшим от урагана?" — предложил я. Но меня совершенно не так поняли. Ведущим показалось, что я говорил о некоей правительственной программе помощи. Я же имел в виду помощь российских предпринимателей волонтёрским проектам, потому что считаю, что российский бизнес уж точно заинтересован в улучшении отношений с Америкой. Я имел в виду частную инициативу, а не правительственную комиссию. Тот факт, что меня не так поняли, показывает, что мы на самом деле не понимаем друг друга. Поймём ли хоть когда-нибудь? Честно говоря, я не знаю. К примеру, меня воспитывали никогда не ждать денег от правительства, поэтому мне и в голову не пришло объяснить, что моя идея о помощи пострадавшим не относится к правительственным инициативам.

Певица, бухгалтер и Голливуд

Но давайте оставим на время американца, живущего в России. Может быть, наши соотечественники, оказавшиеся в Америке, лучше понимают местных или просто не сталкиваются с какими-то предубеждениями? Как бы не так!

Если позволите, то я попытаюсь выделить хотя бы некоторые характерные причины типичных предубеждений.

Во-первых, мы очень строгие требования предъявляем к ним и очень многое готовы простить самим себе. К примеру, на праздновании 850-летия Москвы русскоязычная община Нью-Йорка организовала большой приём и пригласила множество известных россиян — спортсменов, политиков, актёров, художников, скульпторов. Разговорился я на этом приёме с известной и заслуженно популярной в России певицей (передаю лишь смысл разговора, а не прямые цитаты, а потому сохраню её имя в тайне).

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

— Что Вы думаете по поводу инициативы такого праздника в честь 850-го дня рождения Москвы?

— Отлично придумано, — отвечает певица. — Больше надо таких мероприятий, чтобы бедные американцы хоть что-то могли узнать о нас, о нашей прекрасной столице, а то ведь они даже и не знают, когда Москва была основана!

— Простите, но мы с Вами сейчас в Нью-Йорке, а Вы сами смогли бы ответить на вопрос, в каком году основан Нью-Йорк?

Ничего не ответила мне тогда певица. Но если взглядом можно было бы убить, то я в тот же миг пал бы смертью храбрых при исполнении своих журналистских обязанностей.

Во-вторых, мы всегда интерпретируем поведение американцев согласно собственному опыту и собственным представлениям и просто не верим, что может быть иначе.

Опять же середина 90-х. К нам в отделение ИТАР-ТАСС в краткую командировку приезжает коллега из Москвы, душевнейшая женщина и прекрасный специалист по финансам. Разумеется, мы, корреспонденты, всячески опекаем командировочную, помогаем сориентироваться по жизненным вопросам, рассказываем, показываем. И не в последнюю очередь просто подвозим в офис и по делам.

И вот, едем мы как-то с Марией прекрасным осенним утром на работу через Центральный парк. Картина идиллическая: на деревьях белочки, по отдельным дорожкам джоггеры бегут и скейтеры катят, рядом дорожка для велосипедистов. Никто никому не мешает. И два ряда машин, которые не торопясь, с остановками на светофорах, но довольно быстро пересекают эту часть города.

— Не понимаю я этих американцев, — говорит мне Мария, когда мы в очередной раз встаём на светофоре. — Как они могут бегать рядом с машинами? Ведь приходится дышать газами, а это вредно!

— Ну конечно, в лесу лучше, — отвечаю я. — Но, как говорят американские врачи, лучше получать регулярную физическую нагрузку даже таким образом, чем не получать её вообще. Да и нормы по выхлопам здесь очень строгие.

— А мне кажется, что все эти спортсмены главным образом больше выделываются, чем спортом занимаются, — продолжает она. — Понакупали себе маек с трениками, чтобы всем хвастать, что бегают. А сами, может, и выбежали раз в месяц!

— Конечно, Мария, — отвечаю я. — Пол-Нью-Йорка прибежало сегодня в Центральный парк на нас с тобой впечатление произвести! И ведь как знали, что мы именно этой дорогой поедем!

Думаете, переубедил? Не-а!

В-третьих, мы зачастую готовы увидеть обиду там, где её и в помине нет.

Вспомните фильм "Армагеддон" 1998 года и то, как там американцы, объединившись с нашим космонавтом со станции "Мир", взрывают астероид, угрожавший истребить всё живое на Земле. Россиянин в картине изначально показывается с пародийным набором голливудских штампов о русских. Но при этом российский космонавт в конце концов — благодаря своим знаниям и навыкам — спасает от неминуемой гибели и американских астронавтов-бурильщиков, и, по большому счёту, жизнь на Земле.

После просмотра этого фильма я был по-хорошему удивлён тем, какой позитивный имидж начал создавать Голливуд для России. Но ещё больше я был удивлён, когда, приехав в Москву в отпуск, услышал по ТВ заявления депутатов, требовавших чуть ли не запретить показ картины из-за очернения облика российской космонавтики. Другими словами, обиделись на пародию Голливуда на голливудские же штампы, а тому, что русский полковник спасает планету, просто не придали значения.

ФБР и уральская картошка

— И что, по-Вашему получается, что все наши обиды, взаимные подозрение и недоверие — сплошь надуманные проблемы? — поинтересуется любознательный читатель.

Разумеется, нет! В отношениях между нашими странами было немало самых разных эпизодов, которые ещё долгое время не дадут спокойно спать мастерам детективного жанра и продолжат вызывать взаимное недоверие на самых разных уровнях!

Вот Энди Фрека сетует, что его в разговорах часто принимают за шпиона. Тоже мне проблема! Когда я в первый раз в начале 90-х оказался в Америке, ФБР следило за мной, стажёром-тассовцем, даже не скрываясь.

Между прочим, фэбээровцы оказались вполне себе нормальные ребята, они просто отслеживали всех бывших советских, кто прилетал в Штаты в краткосрочные командировки. Ничего не поделаешь, таковы тогда были правила игры. Главное, как объяснили мне коллеги-журналисты, это было не убегать от слежки, а то тебе могли в отместку порезать колёса.

Фото: © flickr / Gareth Milner

Но это всё так здорово звучит — не убегать! А теперь представьте себе моё состояние, когда в один из первых дней самостоятельной работы, выйдя из дома пораньше, чтобы отвезти погулять на Манхэттен супругу с ребёнком, а затем поехать в офис, я увидел у калитки дома неприметный "форд", а в нём — пару крепких ребят с характерной внешностью и короткими стрижками. Я помнил, что главное — это от них не убегать, ехал еле-еле и, разумеется, в результате свернул не туда.

Что делать? Спросить у прохожих, решил я, и, припарковавшись на обочине, на развилке нескольких поворотов, с картой в руках вышел на дорогу. Прохожих почему-то не было, с прохожими на хайвеях вообще беда, но метрах в ста от меня остановился тот самый "форд". Минут десять ребята в нём с удовольствием наблюдали за моими попытками тормознуть хоть какой-то из проезжавших мимо автомобилей, а затем — видимо, вдоволь насмеявшись — подъехали, махнули рукой вперёд, типа "следуй за нами", и вывели на дорогу в Манхэттен.

Кстати, помните домик, из которого я выходил? В начале 90-х, когда хозяйка, сдававшая первый этаж в аренду нашему агентству, решила повысить плату то ли на 100, то ли на 200 долларов, Москва не утвердила этот перерасход бюджетных средств и потребовала снять для стажёра что-то подешевле. Довольно быстро был найден подходящий вариант, и, согласно существовавшим правилам, руководитель бюро ТАСС проинформировал представителя Госдепа, занимавшегося прессой, о предстоящем переезде.

Когда Мэри-Лу, сотрудница Госдепа, отвечавшая за рабочие контакты с ТАСС, поинтересовалась причиной такого решения, то ей честно ответили, что бюджеты сокращаются, а квартплата поднимается — и лишних 200 баксов нам не потянуть. Мэри-Лу попросила дать ей пару дней, а потом перезвонила и сказала, что проблема решена, что необходимости в переезде нет и что недостающие 200 долларов квартирной хозяйке за нас будет доплачивать Госдепартамент.

Откуда такая щедрость? Да просто, как потом пояснили знающие люди, снимать аппаратуру из нашего домика, перетаскивать её и устанавливать на новом месте — это такая головная боль, что легче просто доплатить хозяйке. В общем, стажёры продолжали жить на первом этаже частного домика, в ванной комнате которого нельзя было одновременно прикасаться к раковине и туалету — било током! Видимо, проводка в аппаратуре где-то коротила, а средств на её ремонт не было предусмотрено уже в фэбээровском бюджете.

Лично меня эти и другие схожего рода жизненные ситуации привели тогда к выводу о том, что в отношениях между Россией и США всегда будут непростые моменты, всегда будет место определённому недоверию и настороженности.

Но, во-первых, людям, профессионально занятым в этой сфере, необходимо воздерживаться от излишних эмоций, проявлять максимальную доброжелательность к своему оппоненту и при выработке решений стремиться учитывать интересы и мнения всех задействованных сторон, а не только своих.

Фото: © pixabay.com

А во-вторых, как бы ни развивались отношения на уровне руководства стран, очень важно сохранить доброе отношение россиян и американцев друг к другу и не взращивать "образ врага". И именно поэтому я пытаюсь рассказать побольше из моего опыта повседневного общения с американцами. Именно поэтому стараюсь на конкретных примерах объяснять, что американцы — нормальные люди и вовсе не тупые. И именно поэтому я прекрасно понимаю истории, которые берут за душу автора блога AMERIKANETS Энди Фрека:

— Дорогие российские друзья, вы живёте в великой стране. За 18 лет я видел множество примеров проявления силы России. Я помню, как в 1999 году оказался в глухой уральской деревне и был очень голоден. В деревне не было магазина. Местная жительница вытащила из погреба мешок картошки. Это, естественно, была не покупная картошка, а та, что она вырастила для своей семьи за короткое уральское лето. Она отдала мне картошку, а когда я стал протягивать ей деньги, покачала головой, говоря: "Ты что, с ума сошёл?" Вот это и есть настоящая Россия!

Кто виноват? Да цэрэушница из "Плейбоя"

Конечно же, любая статья о сегодняшних отношениях между Россией и США не может обойтись без сакраментальных "Кто виноват?" и "Что делать?".

Автор этих строк довольно часто пытается объяснить американские реалии и сгладить острые углы, когда возникает непонимание. Но ответ на вопрос "Кто виноват?" для меня однозначен: после распада СССР США практически списали Россию со счетов, перестали воспринимать нас как равных партнёров, а в последующие годы они так и не смогли избавиться от последствий этого собственного стратегического просчёта лихих 90-х.

Защитники Белого дома у одного из танков, введённых в Москву 19 августа 1991 года в связи с объявлением членами ГКЧП чрезвычайного положения в столице. Фото: © РИА Новости / Алексей Федосеев

Но как такого рода громкие определения — "перестали воспринимать как равных партнёров" — проявляли себя в повседневной жизни? Лично для меня весьма иллюстративными стали две истории, о которых сейчас мало кто и вспомнит.

В выходной день два российских дипломата припарковали свою машину с дипномерами несколько ближе к водяному гидранту, чем это позволено нью-йоркскими правилами (нарушение ПДД дипломатами самых разных стран — это одна из давних проблем Нью-Йорка). За это обычно выписывается штраф, но полицейским наши дипломаты почему-то показались подозрительными, и, хотя те предъявили документы, россиян всё равно арестовали, заковали в наручники, а при аресте одному из них ещё и руку сломали. Конечно, нарушать ПДД нехорошо. Но и дипломатов арестовывать не принято. А уж руки-то ломать — тем более. Думаете, что полицейских наказали? Вовсе нет, мэр Рудольф Джулиани, наоборот, похвалил их "за службу".

Вторая история куда менее показательна, но почему-то хорошо мне запомнилась. Журнал "Плейбой" в те годы любил на своих страницах раздевать не просто красивых девушек, а знаменитостей или представительниц каких-то необычных профессий. Именно так на его разворотах во всей красе оказались, к примеру, дочь экс-президента Рональда Рейгана и девушка-полицейский, работавшая в одном из участков Бронкса. И вот внезапно "Плейбой" объявляет, что красавица его нового номера — настоящая шпионка и сотрудница ЦРУ. В Америке мужчины любят шутить, что покупают "Плейбой" ради интересных статей и интервью с необычными собеседниками, а не ради картинок с девицами. Но в тот раз меня на самом деле куда больше интересовал текст интервью с сотрудницей Лэнгли, чем её формы, не такие уж и выдающиеся из ряда обыкновенного.

Разумеется, она оказалась никакой не шпионкой, а обычной, как бы сказали у нас, "вольнонаёмной", искавшей работу после колледжа и решившей податься на заработки в ЦРУ. Разумеется, ещё перед тем, как её фото были опубликованы "Плейбоем", из ЦРУ она вылетела как пробка из бутылки. Но, боже, что она несла в этом своём "интервью"!

— Конечно, для нас, в ЦРУ, очень важно вербовать агентов, — с апломбом откровенничала "девушка-шпион". — Но не всякого. Вот русские сейчас никому не нужны. Зачем их вербовать? Только свистни — и сами прибегут и в очередь встанут!

Читать такое было обидно. Обидно, потому что на самом деле в 90-е годы было немало случаев, когда сотрудники спецслужб переходили на другую сторону. А ещё и потому, что эта нелепая девушка случайно озвучила новые реалии, установившиеся на тот момент в двусторонних отношениях США и России, согласно которым Америка перестала воспринимать Россию на равных.

Так что на вопрос "Кто виноват?" я знаю точный ответ: цэрэушница из "Плейбоя"! Вернее, тот ущерб двусторонним отношениям, что она собой для меня воплощает.

А вот отвечая на вопрос "Что делать?", я снова, пожалуй, обращусь к блогу Энди Фрека, который с сожалением пишет, что Россия и США сейчас всё реже и реже понимают друг друга.