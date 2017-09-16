Самый старый человек на Земле умер в возрасте 117 лет

На Ямайке скончалась Вайолет Браун, которая является старейшим верифицированным жителем мира. Об этом сообщает The Mirror.

Вайолет Браун родилась 10 марта 1900 года. Это произошло ещё тогда, когда Ямайка была частью Британской империи.

О кончине самого старого жителя Земли заявил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. В своём "твиттере" он сообщил, что Вайолет Браун ушла из жизни вечером в пятницу, 15 сентября.

Our oldest person in the world Mrs. Violet Mosse-Brown has died. She was 117 years old.



Rest In Peace Mrs Mosse-Brown#worldsoldestperson pic.twitter.com/p9fYNDV9vM — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) 16 сентября 2017 г.

— Ей было 117 лет. Покойтесь с миром, миссис Браун, — написал премьер.