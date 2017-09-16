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Опубликовано 16 сентября 2017, 07:33

США допускает вариант военного решения конфликта с КНДР

Советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Jonathan Ernst

Советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Пока американцы предпочитают пользоваться экономическими и дипломатическими рычагами, однако дают понять, что они исчерпываются.

Разрешение конфликта с Северной Кореей военными методами до сих является опцией, однако американские власти не хотели бы решать проблему таким образом. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер.

— Мы активно используем все возможные дипломатические и экономические рычаги. Как мы уже сказали, санкции начинают действовать. На это нужно время, — заявил Герберт Макмастер, — в своём дипломатическом подходе мы приблизились к тому, что опции исчерпываются. Военное решение — по-прежнему опция, но мы бы не хотели её использовать.

Советник добавил, что такой вариант развития событий США рассматривают, только если санкции и дипломатическое давление не будут эффективно действовать на Пхеньян.

Напомним, накануне КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японии. В ответ на действия Северной Кореи южнокорейские военные запустили баллистическую ракету "Хенму-2".

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Татьяна Абрикосова
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