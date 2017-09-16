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Регион
Опубликовано 16 сентября 2017, 11:27

Шведского политика избили и изнасиловали за его убеждения

Фото:&nbsp;svt.se

Фото: svt.se

Инцидент произошёл ещё несколько месяцев назад, однако мужчина не решался рассказать о случившемся.

Главу отделения Левой партии в шведском городе Фалун Патрика Лильеглода изнасиловали за его убеждения. Об этом сообщает BBC News.

Мужчина рассказал, что ЧП случилось ещё несколько месяцев назад, однако рассказать об этом он решился только недавно, так как нападение было политически мотивированным. По словам политика, его жестоко избили и изнасиловали, угрожая ножом.

— Они говорили, что таким, как я, это должно нравиться, и назвали меня предателем, — рассказал Лильеглод.

Сейчас местные полицейские устанавливают все обстоятельства ЧП.

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Валерий Оленин
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