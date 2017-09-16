Медведев поздравил Ангелину Вовк с 75-летием
Телеведущая Ангелина Вовк. Фото © РИА Новости/Владимир Песня
Премьер-министр отметил "уникальный талант, артистизм и обаятельную улыбку" телеведущей, которые и помогли ей завоевать любовь миллионов россиян.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму советской и российской актрисе и телеведущей Ангелине Вовк. Сегодня народная артистка РФ празднует своё 75-летие.
— Уникальный талант, артистизм, обаятельная улыбка — всё это помогло Вам стать одной из самых ярких телеведущих и, конечно, по-настоящему родной и любимой для миллионов людей, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.
Медведев отметил также доверительную манеру обращения, искренность и душевную щедрость телеведущей, которыми она делилась со зрителями с экрана.
Сегодня советской и российской телеведущей Ангелине Вовк исполняется 75 лет. На всю страну Вовк прославилась в качестве ведущей детских передач. С 1970 по 1990 год она вела программы "Будильник", "Няня спешит на помощь" и "Спокойной ночи, малыши!".