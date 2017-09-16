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Регион
Опубликовано 16 сентября 2017, 09:22

Медведев поздравил Ангелину Вовк с 75-летием

Телеведущая Ангелина Вовк. Фото &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Телеведущая Ангелина Вовк. Фото © РИА Новости/Владимир Песня

Премьер-министр отметил "уникальный талант, артистизм и обаятельную улыбку" телеведущей, которые и помогли ей завоевать любовь миллионов россиян.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму советской и российской актрисе и телеведущей Ангелине Вовк. Сегодня народная артистка РФ празднует своё 75-летие.

— Уникальный талант, артистизм, обаятельная улыбка — всё это помогло Вам стать одной из самых ярких телеведущих и, конечно, по-настоящему родной и любимой для миллионов людей, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Медведев отметил также доверительную манеру обращения, искренность и душевную щедрость телеведущей, которыми она делилась со зрителями с экрана.

Сегодня советской и российской телеведущей Ангелине Вовк исполняется 75 лет. На всю страну Вовк прославилась в качестве ведущей детских передач. С 1970 по 1990 год она вела программы "Будильник", "Няня спешит на помощь" и "Спокойной ночи, малыши!".

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Иван Гусев
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