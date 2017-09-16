Медведев поздравил Ангелину Вовк с 75-летием

Премьер-министр отметил "уникальный талант, артистизм и обаятельную улыбку" телеведущей, которые и помогли ей завоевать любовь миллионов россиян.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму советской и российской актрисе и телеведущей Ангелине Вовк. Сегодня народная артистка РФ празднует своё 75-летие.

— Уникальный талант, артистизм, обаятельная улыбка — всё это помогло Вам стать одной из самых ярких телеведущих и, конечно, по-настоящему родной и любимой для миллионов людей, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Медведев отметил также доверительную манеру обращения, искренность и душевную щедрость телеведущей, которыми она делилась со зрителями с экрана.