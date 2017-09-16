Отец премьера Исландии поддержал педофила и вызвал политический кризис
Рейкявик, Исландия. Фото © РИА Новости/Алексей Филлипов
Теперь глава правительства уходит в отставку, правительственная коалиция распадается и назначаются досрочные выборы.
Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон поддержал просьбу главы кабинета министров Бьярни Бенедиктссона объявить досрочные выборы депутатов парламента из-за распада коалиционного правительства.
Дело в том, что из коалиции решила выйти партия "Светлое будущее". А причиной этого стал скандал вокруг премьера Бенедиктссона. Его отец поручился за осуждённого в педофилии, и это стало известно прессе. Теперь глава правительства уходит с поста, а коллеги по коалиции не хотят иметь ничего общего с его партией.
— Мы потеряли большинство, и я не вижу признаков того, что мы можем восстановить его... Я объявляю выборы, — приводит Reuters слова премьера.
Бенедиктссон также добавил, что, скорее всего, голосование состоится в ноябре.
Отец премьера — Бенедикт Свейнссон — подписал рекомендательное письмо для "восстановления чести" своего друга, обвинённого в 2004 году в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Премьер-министр тщательно скрывал это от партнёров по правящей коалиции.