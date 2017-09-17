Вратаря черногорского ФК "Бокель" застрелили во время тренировки

По данным полиции, убийцей может оказаться местный житель, который умело скрылся сразу после преступления.

Правоохранительные органы Черногории начали расследование по факту убийства вратаря клуба "Бокель" из первого дивизиона страны Горана Ленаца. Сообщается, что 33-летний голкипер тренировался вместе с приятелем в городе Котор, когда неизвестный открыл стрельбу. Горан Ленац получил смертельное ранение и скончался по дороге в больницу.

По данным полиции, преступник также начал стрелять в воздух, чтобы отпугнуть свидетелей, а затем скрылся благодаря хорошему знанию местности. Как предполагают полицейские, убийцей может быть местный житель. Город Котор временно заблокирован.