Неизвестный открыл стрельбу в баварском ресторане в Германии
Фото: ©РИА Новости/Захари Шойрер
По предварительным данным, двое были убиты, две женщины получили тяжёлые ранения.
Полиция Баварии сообщила о стрельбе в одном из ресторанов в городе Траунройте. По предварительным данным, двое были убиты, две женщины получили тяжёлые ранения. Стрелявший мужчина был задержан полицейскими недалеко от места преступления. В захвате подозреваемого участвовал полицейский спецназ. Также для поиска и поимки стрелка привлекался полицейский вертолёт.
В настоящий момент правоохранительные органы и прокуратура Траунройта проводят расследование инцидента. О возможных причинах, побудивших мужчину открыть стрельбу, не сообщается.