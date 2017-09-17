Неизвестный открыл стрельбу в баварском ресторане в Германии

Полиция Баварии сообщила о стрельбе в одном из ресторанов в городе Траунройте. По предварительным данным, двое были убиты, две женщины получили тяжёлые ранения. Стрелявший мужчина был задержан полицейскими недалеко от места преступления. В захвате подозреваемого участвовал полицейский спецназ. Также для поиска и поимки стрелка привлекался полицейский вертолёт.