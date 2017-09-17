Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября 2017, 11:47

Неизвестный открыл стрельбу в баварском ресторане в Германии

Фото: &copy;РИА Новости/Захари Шойрер

Фото: ©РИА Новости/Захари Шойрер

По предварительным данным, двое были убиты, две женщины получили тяжёлые ранения.

Полиция Баварии сообщила о стрельбе в одном из ресторанов в городе Траунройте. По предварительным данным, двое были убиты, две женщины получили тяжёлые ранения. Стрелявший мужчина был задержан полицейскими недалеко от места преступления. В захвате подозреваемого участвовал полицейский спецназ. Также для поиска и поимки стрелка привлекался полицейский вертолёт.

В настоящий момент правоохранительные органы и прокуратура Траунройта проводят расследование инцидента. О возможных причинах, побудивших мужчину открыть стрельбу, не сообщается.

BannerImage
Алексей Гладких
  • Новости
  • Германия
  • Бавария
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar