Глава министерства Вероника Скворцова отметила, что современные вакцины от гриппа не имеют побочных действий.

В российском Минздраве планируют, что в 2017 году вакцинацию от гриппа пройдут около 60% детей. В численном эквиваленте это около 17 миллионов несовершеннолетних. Такие данные привела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

— В прошлом году мы привили где-то 55% детей, 15 миллионов доз вакцин. В этом году будет более 17 миллионов. Мы снизили за пять лет заболеваемость гриппом в 3,5 раза. Если говорить про какие-то сложные, смертельные случаи, их не бывает у привитых, — сообщила Вероника Скворцова.

Как отметила министр, в настоящее время возглавляемое ею ведомство, рассматривает возможность внесения изменений в порядок оплаты больничных для родителей, чьи дети заболели гриппом после отказа от прививки.