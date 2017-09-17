"Это крик души". В Госдуме оценили заявление Хейли об уничтожении КНДР

По словам главы Комитета по обороне, Америка вряд ли решится на подобный шаг без согласия мирового сообщества, "которого не будет, безусловно"

Глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал безответственным обещание американского постпреда при ООН Никки Хейли "уничтожить КНДР", если республика не перестанет "вести себя безрассудно".

— Я думаю, что это такой крик души. Потому что по-иному не назовёшь. Потому что если брать возможности Америки, то (у — Прим. ред.) Америки, конечно, таковые имеются, — цитирует Шаманова РИА "Новости".

Шаманов отметил, что для осуществления подобных планов для этого потребуется согласие мирового сообщества, "которого не будет, безусловно"

— Поэтому я думаю, что это равносильно безответственному заявлению сверхдержавы, которая позиционирует себя как лидера мирового сообщества, — резюмировал Шаманов.