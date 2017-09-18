"Самое грязное дома — посуда". Супруги-порнозвёзды рассказали о жизни вне камеры

Пара производит контент для Brazzers и Digital Playground — крупнейших изготовителей фильмов для взрослых в мире.

Известный шотландский порноактёр Дэнни Ди и его супруга — продюсер фильмов для взрослых Софья Найт — рассказали о своей жизни за пределами съёмочной площадки.

Porn couple reveal the filthiest thing they get up to at home - and it's not what you'd expect https://t.co/31NQo5pgrC pic.twitter.com/ilXZBKUaWJ — The Sun (@TheSun) 17 сентября 2017 г.

Как пишет газета The Sun, в обычной жизни 30-летний Дэнни и 28-летняя Софья ничем не отличаются от тысяч других супружеских пар: днём работа, вечером — уборка, ужин и сон.

— Мы самые скучные люди, которых можно встретить. Мы работаем 24 часа в сутки семь дней в неделю. Если мы остаёмся дома, то смотрим телевизор, готовим ужин и ложимся спать. Люди думают, что порнозвёзды живут лишь секс-вечеринками. Это совсем не так, — говорит Софья.

Со своим будущим мужем девушка познакомилась на съёмках очередного фильма — тогда Софья снималась в одной из главных ролей. Спустя несколько лет она завершила актёрскую деятельность, открыла свою компанию по кинопроизводству и занялась продюсированием.

Дэнни — один из самых известных порноактёров в мире. В неделю с его участием выходит несколько видеороликов. В это время Софья стоит по другую сторону камеры.

— Это непросто, но вы научитесь справляться с этим, потому что вы любите друг друга и доверяете и всегда будете вместе, несмотря ни на что. В конце дня он оставляет эту девушку и эти эмоции на съёмочной площадке, он оставляет образ Дэнни Ди там, когда приходит домой, — добавляет девушка.