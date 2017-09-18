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Опубликовано 18 сентября 2017, 08:37

Counter-Strike: Global Offensive официально вышла в Китае

Фото &copy;&nbsp; Valve

Фото ©  Valve

Популярный шутер распространяется по модели free-to-play. Игра доступна бесплатно только для жителей страны.

Counter-Strike: Global Offensive вышла в 2012 году, но до Китая игра добралась только сейчас. Распространением шутера в стране занимается компания Perfect World.

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Counter-Strike: Global Offensive теперь доступна в Китае

Фото © Valve

Ранее Perfect World и Valve работали вместе над выходом Dota 2 на китайский рынок. Чтобы получить доступ к шутеру, пользователи должны будут подтвердить свою личность в соответствующем профиле на сайте дистрибьютора.

Вместе с выходом игры на китайский рынок Valve запустила серверы в этой стране. Это позволит уменьшить проблемы с подключением в сетевой игре.

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Сергей Сурепин
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