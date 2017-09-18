Counter-Strike: Global Offensive официально вышла в Китае

Популярный шутер распространяется по модели free-to-play. Игра доступна бесплатно только для жителей страны.

Counter-Strike: Global Offensive вышла в 2012 году, но до Китая игра добралась только сейчас. Распространением шутера в стране занимается компания Perfect World.

Counter-Strike: Global Offensive теперь доступна в Китае Фото © Valve

Ранее Perfect World и Valve работали вместе над выходом Dota 2 на китайский рынок. Чтобы получить доступ к шутеру, пользователи должны будут подтвердить свою личность в соответствующем профиле на сайте дистрибьютора.