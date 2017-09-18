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Опубликовано 18 сентября 2017, 09:07

PlayerUnknown's Battlegrounds установила рекорд по количеству активных игроков

Фото &copy; Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Шутер, который находится в раннем доступе, обошёл по количеству пользователей Dota 2.

16 сентября число одновременных игроков в многопользовательский шутер PlayerUnknown's Battlegrounds превысило 1,305 миллиона человек. Это самый высокий показатель за всю историю Steam.

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PlayerUnknown's Battlegrounds обогнала Dota 2 по количеству активных игроков

Фото © Bluehole Studio

Предыдущим рекордом был результат Dota 2. Игра от Valve установила его в 2015 году — 1,29 миллиона одновременно играющих пользователей.

Напомним, PlayerUnknown's Battlegrounds вышла в ранний доступ в марте 2017 года. До конца года ожидается официальный релиз. Также команда работает над версией для Xbox One.

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Сергей Сурепин
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