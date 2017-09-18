PlayerUnknown's Battlegrounds установила рекорд по количеству активных игроков
Фото © Bluehole Studio
Шутер, который находится в раннем доступе, обошёл по количеству пользователей Dota 2.
16 сентября число одновременных игроков в многопользовательский шутер PlayerUnknown's Battlegrounds превысило 1,305 миллиона человек. Это самый высокий показатель за всю историю Steam.
PlayerUnknown's Battlegrounds обогнала Dota 2 по количеству активных игроков
Фото © Bluehole Studio
Предыдущим рекордом был результат Dota 2. Игра от Valve установила его в 2015 году — 1,29 миллиона одновременно играющих пользователей.
Напомним, PlayerUnknown's Battlegrounds вышла в ранний доступ в марте 2017 года. До конца года ожидается официальный релиз. Также команда работает над версией для Xbox One.