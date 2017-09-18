Авторы Battleborn прекращают обновлять игру
Команда из Gearbox займётся новым проектом, который разработчики до сих пор не анонсировали.
Фото © Gearbox Software
Студия Gearbox сообщила, что крупное осеннее обновление для Battleborn станет последним. Разработчики перекинут свои силы на ещё не анонсированный проект.
Battleborn больше не будет получать обновления
Фото © Gearbox Software
Геймдиректор игры Рэнди Варнелл рассказал, что новый проект является очень ожидаемым. Сервера Battleborn при этом продолжат функционировать.
Напомним, Battleborn вышла в мае 2016 года. Игра не получила должного успеха, поэтому в июне 2017 года разработчики сделали её условно-бесплатной.