Авторы Battleborn прекращают обновлять игру

Студия Gearbox сообщила, что крупное осеннее обновление для Battleborn станет последним. Разработчики перекинут свои силы на ещё не анонсированный проект.

Battleborn больше не будет получать обновления Фото © Gearbox Software

Геймдиректор игры Рэнди Варнелл рассказал, что новый проект является очень ожидаемым. Сервера Battleborn при этом продолжат функционировать.