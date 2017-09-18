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Опубликовано 18 сентября 2017, 09:34

Авторы Battleborn прекращают обновлять игру

Команда из Gearbox займётся новым проектом, который разработчики до сих пор не анонсировали.

Фото &copy; Gearbox Software

Фото © Gearbox Software

Студия Gearbox сообщила, что крупное осеннее обновление для Battleborn станет последним. Разработчики перекинут свои силы на ещё не анонсированный проект.

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Battleborn больше не будет получать обновления

Фото © Gearbox Software

Геймдиректор игры Рэнди Варнелл рассказал, что новый проект является очень ожидаемым. Сервера Battleborn при этом продолжат функционировать.

Напомним, Battleborn вышла в мае 2016 года. Игра не получила должного успеха, поэтому в июне 2017 года разработчики сделали её условно-бесплатной.

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Сергей Сурепин
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