DOOM на Switch получит многопользовательский режим
Фото © id Software
Консоль от компании Nintendo получит полноценную версию игры, но мультиплеер будет загружаться отдельно.
На прошлой неделе Bethesda анонсировала версию DOOM для консоли Switch. Игра будет работать на кастомном движке.
Switch-версия DOOM включает в себя мультиплеер
Фото © id Software
Также разработчики рассказали, что помимо сюжетного режима игра получит многопользовательский режим. Его необходимо будет загрузить отдельно.
DOOM на Switch выйдет в конце года.