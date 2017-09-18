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Опубликовано 18 сентября 2017, 09:52

DOOM на Switch получит многопользовательский режим

Фото &copy; id Software

Фото © id Software

Консоль от компании Nintendo получит полноценную версию игры, но мультиплеер будет загружаться отдельно.

На прошлой неделе Bethesda анонсировала версию DOOM для консоли Switch. Игра будет работать на кастомном движке.

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Switch-версия DOOM включает в себя мультиплеер

Фото © id Software

Также разработчики рассказали, что помимо сюжетного режима игра получит многопользовательский режим. Его необходимо будет загрузить отдельно.

DOOM на Switch выйдет в конце года.

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Сергей Сурепин
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