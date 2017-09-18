DOOM на Switch получит многопользовательский режим

Консоль от компании Nintendo получит полноценную версию игры, но мультиплеер будет загружаться отдельно.

На прошлой неделе Bethesda анонсировала версию DOOM для консоли Switch. Игра будет работать на кастомном движке.

Switch-версия DOOM включает в себя мультиплеер Фото © id Software

Также разработчики рассказали, что помимо сюжетного режима игра получит многопользовательский режим. Его необходимо будет загрузить отдельно.