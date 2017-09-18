Энтузиаст превратил Sonic Mania в игру про Наклза

Сейчас модификация находится на ранней стадии разработки. Но уже есть первое видео.

Пользователь YouTube под псевдонимом EX Falchion изменил Sonic Mania. Теперь главным героем платформера стал персонаж Наклз.

В игре появилось новое музыкальное сопровождение. Автор модификации под названием Knuckles Mania and Knuckles заявил, что работа над ним ещё не завершена.

Главным героем Sonic Mania стал Наклз Фото © The Sonic Stadium