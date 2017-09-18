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Опубликовано 18 сентября 2017, 08:16

Энтузиаст превратил Sonic Mania в игру про Наклза

Фото &copy; The Sonic Stadium

Фото © The Sonic Stadium

Сейчас модификация находится на ранней стадии разработки. Но уже есть первое видео.

Пользователь YouTube под псевдонимом EX Falchion изменил Sonic Mania. Теперь главным героем платформера стал персонаж Наклз.

В игре появилось новое музыкальное сопровождение. Автор модификации под названием Knuckles Mania and Knuckles заявил, что работа над ним ещё не завершена.

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Главным героем Sonic Mania стал Наклз

Фото © The Sonic Stadium

Sonic Mania вышла на консолях PS4, Xbox One и Switch 15 августа 2017 года, а 29 августа состоялся релиз на ПК.

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Сергей Сурепин
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