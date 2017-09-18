Депутаты ГД попросят ФСБ разобраться, кто "отправил" их смотреть порно

Парламентарии должны были отправиться на закрытый показ фильма "Матильда", но неизвестные изменили документ, вписав в план показа вместо киноленты Алексея Учителя порнографию.

Депутат Госдумы Елена Драпеко возмутилась, что народные избранники так яро обсуждают картину режиссёра Алексей Учителя "Матильда", однако ещё не видели её. Она решила организовать в стенах ГД РФ закрытый показ фильма. Документ о плане показа был направлен на рассмотрение, но неизвестные "шутники" переделали его и выложили в соцсети. По изменённому варианту протокольного поручения депутаты должны были отправиться на просмотр порно.

Фото: соцсети

Как сообщает телеграм-канал Mash, документ выполнен на номерном бланке Госдумы и не является переделанным через графические редакторы, что может говорить о том, что его мог составить кто-то из сотрудников ГД РФ.

— Это фальшивка. Елена Григорьевна на пленарном заседании поставила вопрос о том, что фильм "Матильда" вызывает такое неравнодушное отношение общества при том, что его толком никто не видел. Тот, кто видел фильм, например председатель нашего комитета, говорит, что там нет ничего такого, что затрагивает христианские святыни. Елена Григорьевна написала такое протокольное поручение, а его переделали вот так вот и вывесили в "Фейсбук". Мы обратимся к Бортникову. Сегодня будет официальный запрос, чтобы он искал, выяснял, потому что бланки все номерные, — заявила помощница депутата Елены Драпеко.