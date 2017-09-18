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Регион
Опубликовано 18 сентября 2017, 15:04

Туристы спасли слонёнка, застрявшего в грязи в Кении

Фото: &copy;Daily Mail&nbsp;

Фото: ©Daily Mail 

Спасательную операцию организовал гид. Используя ремни, посетители заповедника извлекли млекопитающее из ловушки.

В одном из крупнейших национальных парков Кении "Восточный Цаво" туристы спасли слонёнка, застрявшего в грязи. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: ©Daily Mail

Фото: ©Daily Mail

Во время экскурсии гид обратил внимание на животное, погружённое в грязь. Он позвал подмогу, и, используя ремни, туристы смогли за 30 минут извлечь слонёнка.

Фото: ©Daily Mail

Фото: ©Daily Mail

Предположительно, млекопитающее провело в грязи несколько часов. Мать пыталась его вытащить, но не смогла сделать это в одиночку.

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Олеся Сучилкина
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