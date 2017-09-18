Туристы спасли слонёнка, застрявшего в грязи в Кении

Спасательную операцию организовал гид. Используя ремни, посетители заповедника извлекли млекопитающее из ловушки.

В одном из крупнейших национальных парков Кении "Восточный Цаво" туристы спасли слонёнка, застрявшего в грязи. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: ©Daily Mail

Во время экскурсии гид обратил внимание на животное, погружённое в грязь. Он позвал подмогу, и, используя ремни, туристы смогли за 30 минут извлечь слонёнка.

Фото: ©Daily Mail