Туристы спасли слонёнка, застрявшего в грязи в Кении
Фото: ©Daily Mail
Спасательную операцию организовал гид. Используя ремни, посетители заповедника извлекли млекопитающее из ловушки.
В одном из крупнейших национальных парков Кении "Восточный Цаво" туристы спасли слонёнка, застрявшего в грязи. Об этом пишет Daily Mail.
Фото: ©Daily Mail
Во время экскурсии гид обратил внимание на животное, погружённое в грязь. Он позвал подмогу, и, используя ремни, туристы смогли за 30 минут извлечь слонёнка.
Фото: ©Daily Mail
Предположительно, млекопитающее провело в грязи несколько часов. Мать пыталась его вытащить, но не смогла сделать это в одиночку.