Лучший велогонщик мира снялся обнажённым для The Times
Фото: © The Times/Marc Aspland
Трёхкратный и действующий победитель "Тур де Франс" британец Кристофер Фрум предстал перед читателями в необычном виде.
В интервью 32-летний спортсмен рассказал о своём теле и диете:
— Я чувствую себя нелепо, когда смотрю в зеркало. Странные пропорции у тела. Думаю, после завершения карьеры я поработаю над бицепсами, а то бёдра сильно выступают.
За зиму я набираю 6–7 килограммов, когда начинаю питаться нормально и не тренируюсь 5–6 часов в день.
Своё "нелепое" тело Фрум водрузил на велосипед и именно в таком образе предстал на фотосессии.
"The bane of a cyclist’s life" @chrisfroome discusses his Sporting Body with @DickinsonTimes and @MarcAspland https://t.co/SDrZMqUQ8k pic.twitter.com/IZg0ZxyXAw— Times Sport (@TimesSport) 17 сентября 2017 г.
Весь материал можно посмотреть по данной ссылке. Правда, за удовольствие лицезреть голого велосипедиста надо заплатить.
Фрум выиграл три последние велогонки "Тур де Франс", а в этом сезоне одержал победу на другой престижной веломногодневке — "Вуэльте".