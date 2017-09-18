Лучший велогонщик мира снялся обнажённым для The Times

Трёхкратный и действующий победитель "Тур де Франс" британец Кристофер Фрум предстал перед читателями в необычном виде.

В интервью 32-летний спортсмен рассказал о своём теле и диете:

— Я чувствую себя нелепо, когда смотрю в зеркало. Странные пропорции у тела. Думаю, после завершения карьеры я поработаю над бицепсами, а то бёдра сильно выступают.

За зиму я набираю 6–7 килограммов, когда начинаю питаться нормально и не тренируюсь 5–6 часов в день.

Своё "нелепое" тело Фрум водрузил на велосипед и именно в таком образе предстал на фотосессии.