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Опубликовано 18 сентября 2017, 12:26

Лучший велогонщик мира снялся обнажённым для The Times

Фото: &copy; The Times/Marc Aspland

Фото: © The Times/Marc Aspland

Трёхкратный и действующий победитель "Тур де Франс" британец Кристофер Фрум предстал перед читателями в необычном виде.

В интервью 32-летний спортсмен рассказал о своём теле и диете:

— Я чувствую себя нелепо, когда смотрю в зеркало. Странные пропорции у тела. Думаю, после завершения карьеры я поработаю над бицепсами, а то бёдра сильно выступают.

За зиму я набираю 6–7 килограммов, когда начинаю питаться нормально и не тренируюсь 5–6 часов в день.

Своё "нелепое" тело Фрум водрузил на велосипед и именно в таком образе предстал на фотосессии.

Весь материал можно посмотреть по данной ссылке. Правда, за удовольствие лицезреть голого велосипедиста надо заплатить.

Фрум выиграл три последние велогонки "Тур де Франс", а в этом сезоне одержал победу на другой престижной веломногодневке — "Вуэльте".

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Дмитрий Кузнецов
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