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Регион
Опубликовано 18 сентября 2017, 15:30

Кузнецова не поддержала идею о запрете информации, искажающей отношение к ВИЧ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.&nbsp;Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;РИА Новости/Илья Питалев

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Ранее о разработке такого законопроекта заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Законопроект, призванный запретить распространение информации, которая может исказить реальное отношение людей к лечению и профилактике болезней, не будет эффективен. Такую точку зрения высказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— Запретить альтернативную точку зрения вряд ли получится, даже если включить все возможные инструменты, — отметила она. — Наша задача — работа в направлении просвещения, работа по лечению и забота — это здоровье детей.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила о готовящемся законопроекте, который должен запретить распространение информации, искажающей реальное отношение к лечению, а также к профилактике болезней, в частности к ВИЧ.

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Алиса Донченко
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