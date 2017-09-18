Кузнецова не поддержала идею о запрете информации, искажающей отношение к ВИЧ

Ранее о разработке такого законопроекта заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Законопроект, призванный запретить распространение информации, которая может исказить реальное отношение людей к лечению и профилактике болезней, не будет эффективен. Такую точку зрения высказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— Запретить альтернативную точку зрения вряд ли получится, даже если включить все возможные инструменты, — отметила она. — Наша задача — работа в направлении просвещения, работа по лечению и забота — это здоровье детей.