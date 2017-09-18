Кузнецова не поддержала идею о запрете информации, искажающей отношение к ВИЧ
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Ранее о разработке такого законопроекта заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Законопроект, призванный запретить распространение информации, которая может исказить реальное отношение людей к лечению и профилактике болезней, не будет эффективен. Такую точку зрения высказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
— Запретить альтернативную точку зрения вряд ли получится, даже если включить все возможные инструменты, — отметила она. — Наша задача — работа в направлении просвещения, работа по лечению и забота — это здоровье детей.
Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила о готовящемся законопроекте, который должен запретить распространение информации, искажающей реальное отношение к лечению, а также к профилактике болезней, в частности к ВИЧ.