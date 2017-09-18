Авторы Final Fantasy XV отчитались о продажах игры
Вместе с этим разработчики японской RPG рассказали о своих планах и будущем серии.
Продажи Final Fantasy XV превысили 6,5 миллиона копий. С середины мая до середины сентября этого года Square Enix удалось реализовать более полумиллиона копий Final Fantasy XV.
Square Enix продала 6,5 миллиона копий Final Fantasy XV
По словам руководителя разработки игры Хаджиме Табата, в среднем Square Enix продаёт по 100 тысяч копий Final Fantasy XV в месяц. Весной 2016 года он объявил о планах разработчиков — продать около 10 миллионов копий игры.
Напомним, что в начале 2018 года Final Fantasy XV выходит на ПК. Вместе с этим Square Enix работает над мобильной версией игры.