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Опубликовано 18 сентября 2017, 17:17

Авторы Final Fantasy XV отчитались о продажах игры

Вместе с этим разработчики японской RPG рассказали о своих планах и будущем серии.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Evgenirus

Скриншот видео youtube.com/Evgenirus

Продажи Final Fantasy XV превысили 6,5 миллиона копий. С середины мая до середины сентября этого года Square Enix удалось реализовать более полумиллиона копий Final Fantasy XV.

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Square Enix продала 6,5 миллиона копий Final Fantasy XV

Скриншот видео youtube.com/Evgenirus

По словам руководителя разработки игры Хаджиме Табата, в среднем Square Enix продаёт по 100 тысяч копий Final Fantasy XV в месяц. Весной 2016 года он объявил о планах разработчиков — продать около 10 миллионов копий игры.

Напомним, что в начале 2018 года Final Fantasy XV выходит на ПК. Вместе с этим Square Enix работает над мобильной версией игры.

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Сергей Сурепин
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