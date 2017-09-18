Авторы Final Fantasy XV отчитались о продажах игры

Продажи Final Fantasy XV превысили 6,5 миллиона копий. С середины мая до середины сентября этого года Square Enix удалось реализовать более полумиллиона копий Final Fantasy XV.

Square Enix продала 6,5 миллиона копий Final Fantasy XV Скриншот видео youtube.com/Evgenirus

По словам руководителя разработки игры Хаджиме Табата, в среднем Square Enix продаёт по 100 тысяч копий Final Fantasy XV в месяц. Весной 2016 года он объявил о планах разработчиков — продать около 10 миллионов копий игры.